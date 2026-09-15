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Polonya’da Rus İHA saldırıları sonrası Ukrayna sınırına güvenlik takviyesi

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Polonya hükümeti, hafta sonu sınırın yakınında düzenlenen Rus insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından Ukrayna sınırındaki geçiş noktalarında savunma altyapısını güçlendirirken, gözetleme ve nöbet noktaları inşa ediliyor.

Polonya hükümeti, hafta sonu sınırın yakınında düzenlenen Rus insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından Ukrayna sınırındaki geçiş noktalarında savunma altyapısını güçlendirirken, gözetleme ve nöbet noktaları inşa ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşının sınır bölgesine yönelik oluşturduğu güvenlik tehdidi bölge ülkelerini yeni önlemler almaya yöneltti. Polonya, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna sınırına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği saldırıların ardından güvenlik altyapısını güçlendiriyor. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz yaptığı açıklamada, "Son günler, Rusya'nın eylemlerinin tüm Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini gösteriyor. Hükümetimizin kararı doğrultusunda, Sınır Muhafızları tarafından kullanılan altyapı güçlendiriliyor. 18. İstihkam Alayı askerleri görevlerini şimdiden yerine getiriyor. Bu çalışmalar sayesinde Polonya-Ukrayna sınırındaki geçiş noktaları ve altyapı güçlendirilecek" dedi.

Polonya-Ukrayna sınırı boyunca gözetleme ve nöbet noktaları inşa ediliyor

Polonya Ordu Komutanlığı tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise istihkam birliklerinin kum veya çakılla doldurulabilen, patlama duvarı veya istinat yapısı olarak kullanılabilen, katlanabilir ve tel örgüyle kaplı konteynerlerden sınır tahkimatları inşa ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Dorohusk, Medyka ve Korczowa'daki sınır geçiş noktalarının yakınında Polonya-Ukrayna sınırı boyunca gözetleme ve nöbet noktalarının da inşa edildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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