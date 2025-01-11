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Polonya'da Netanyahu'ya Protesto: 'Tutuklayın' Sloganları Atıldı

Polonya'da Netanyahu'ya Protesto: 'Tutuklayın' Sloganları Atıldı
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Polonya'da yüzlerce kişi, Başbakan Donald Tusk'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Auschwitz törenlerine katılması durumunda tutuklanmayacağı garantisi vermesini protesto etti. Göstericiler, Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi.

Polonya'da yüzlerce kişi, Başbakan Donald Tusk'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanhyahu'ya Auschwitz törenlerine katılması durumunda tutuklanmayacağı garantisi vermesini protesto ederken, "Netanyahu'yu tutuklayın" sloganları attı.

Polonya'da yüzlerce kişi, Polonya hükümetinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanhyahu adımına tepki verdi. Göstericiler, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Netanyahu'nun Aucshwitz toplama kampının özgürleştirilmesinin 80. yıldönümü törenlerine katılmak amacıyla Polonya'ya gelmesi durumunda tutuklanmaması için yazdığı yazıya olumlu yanıt vermelerini protesto etti. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, sık sık "Terörist Netanyahu", "Netanhayu mahkemeye", "Netanyahu'yu tutuklayın" sloganları attı.

Adalet Bakanlığı önüne yürüyen göstericiler, Adalet Bakanı Adam Bodnar tarafından konuya ilişkin olarak hazırlanan kararı da protesto etti. Vatandaşlar son olarak geldikleri Başbakanlık Ofisi önünde "İsrail ölüm makinasını durdurun", "Duda ve Tusk soykırım yapanları koruyor" sloganları atarak, Başbakan Tusk'u protesto etti. Dondurucu soğuğa rağmen düzenlenen protesto gösterisinde bazı katılımcıların Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin", "Savaş suçlularını koruyan hükümetten utanıyorum" yazılı dövizleri taşıdığı görüldü.

İsrail ile diplomatik, ticari ve askeri ilişkilerin kesilmesi çağrısı yapılan gösteri yaklaşık 2 saat sonra olaysız şekilde sona erdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım'da Roma Statüsü'nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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