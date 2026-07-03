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Polonya'da ışık ihlali yapan araca hemzemin geçitte tren çarptı

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Polonya'nın Czestochowa kentinde hemzemin geçitte kırmızı ışık ihlali yapan araca tren çarptı. Araç metrelerce sürüklenirken 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 50 tren seferinde gecikme yaşandı.

Polonya'da ışık ihlali yaparak hemzemin geçitten geçen araca, tren çarptı.

Polonya'nın Czestochowa kentinde Czestochowa Gnaszyn ile Czestochowa Stradom istasyonları arasındaki hemzemin geçitte tren araca çarptı. Trenin metrelerce sürüklediği araçtaki 2 kişi yaralandı.

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından 20 Haziran'da kaydedilen görüntülerde, hemzemin geçit uyarı ışığı dönüşümlü olarak kırmızı yanmasına rağmen aracın, hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada kazanın gerçekleştiği görüldü.

Polonya Demiryolları Altyapı Şirketi tarafından yapılan açıklamada, kaza nedeniyle 50 tren seferinde gecikme yaşandığı bildirilerek, gecikmeden yüzlerce yolcunun etkilendiği ifade edildi. Şirket ayrıca, istatistiklere göre, hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaların yüzde 99'u sürücü hatasından kaynaklandığına dikkat çekti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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