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Polonya'da iki yolcu treni çarpıştı: 2 yaralı

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Polonya'nın Bialosliwie köyü yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, bölgedeki tren seferleri geçici olarak askıya alındı.

Polonya'nın Bialosliwie köyü yakınlarında iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, bölgedeki tren seferleri geçici olarak askıya alındı.

Polonya'nın batı kesimlerinde kalan Bialosliwie köyü yakınlarında tren kazası meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre Pila-Bydgoszcz seferi gerçekleştiren Polonya merkezli Polregio şirketine ait bir yolcu treni, başkent Varşova-Bialogard seferini gerçekleştiren Polonya Devlet Demiryolları'na (PKP) ait bir şehirlerarası yolcu treniyle çarpıştı.

İki trende toplamda yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu iddia edilirken, olayda 2 kişinin yaralandığı ve kaza ardından olay yerine birçok acil durum ekibinin sevk edildiği kaydedildi. Yolculara olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

PKP Intercity Sözcüsü Michal PKP Intercity Sözcüsü Michal Wrzosek, kendisine ulaşan ilk fotoğraf ve bilgilere göre trenlerin kafa kafaya çarpışmadığını aktardı. Wrzosek, "Trenler büyük ihtimalle makas bölgesindeki bir geçiş sırasında çarpıştı. Polregio treni PKP Intercity treninin son vagonuna temas etmiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Sözcü, bu doğrultuda şehirlerarası yolcu treninin son vagonunun ve diğer trenin bazı vagonlarının raydan çıktığını söyledi.

Yetkililer, teknik ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğünü ve kazanın nedeninin bir komisyon tarafından inceleneceğini açıkladı. Öte yandan Pila-Bydgoszcz hattında tren trafiği geçici olarak durdurulduğu ve kazada herhangi bir altyapı hasarı olup olmadığının netleştirilmesinin ardından seferlerin yeniden başlatılacağı belirtildi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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