Polonya'da Dron Paniği: İki Belarus Vatandaşı Gözaltında

Güncelleme:
Polonya Başbakanı Donald Tusk, hükümet binaları üzerinde uçan bir dronu etkisiz hale getirdiklerini ve Belarus vatandaşı 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Devlet Koruma Servisi'nin hükümet binaları üzerinde uçan bir dronu etkisiz hale getirdiğini belirterek, Belarus vatandaşı 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da dron paniği yaşandı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Devlet Koruma Servisi'nin hükümet binaları üzerinde uçan bir dronu etkisiz hale getirdiğini belirterek, Belarus vatandaşı 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Tusk, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını aktardı.

Öte yandan Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) 10 Eylül'de Polonya hava sahasını ihlal etmiş, söz konusu İHA'lar Polonya ordusu tarafından düşürülmüştü. NATO, olayın ardından doğu kanadını korumak için Doğu Gözcüsü Operasyonu'nu başlatmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
