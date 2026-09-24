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Polonya'da bıçaklı manastır saldırısında 1 ölü, 4 yaralı; şüpheli gözaltına alındı

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Polonya'nın güneyindeki Jaroslaw kasabasında Benedictine Manastırı arazisinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından 31 yaşındaki Ukraynalı şüpheli gözaltına alındı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polonya'nın Jaroslaw kasabasındaki Benedictine Manastırı'nın arazisinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından 31 yaşındaki Ukraynalı şüpheli gözaltına alındı.

Polonya'da bıçaklı saldırı düzenlendi. Ülkenin güneyindeki Jaroslaw kasabasında bulunan Benedictine Manastırı'nın arazisinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Polis, saldırının ardından 31 yaşındaki Ukraynalı bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"Gençler, 'Bir deli, bir deli' diye bağırıyordu"

Rahibe Barbara Dendor olayın ardından yaptığı açıklamada, "Peder Stanislaw'ın hayatını kaybettiğini ve Peder Marek'in durumunun ağır olduğunu biliyoruz. Başka yaralılar da var, ancak daha fazla ayrıntıya sahip değiliz" dedi.

Dendor, olay yerine geldiğinde büyük bir panik yaşandığını aktarırken, "Merkezden çıkan ve olaya tanık olan gençler, 'Bir deli, bir deli' diye bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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