Polisten miniklere trafik eğitimi

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, okul güvenliği tedbirleri kapsamında öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimlerine devam ediyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Üsteğmen İsmail Aksu İlkokulu öğrencilerini Olimpiyat Millet Bahçesi Trafik Eğitim Parkı'nda ağırladı. Eğitimde çocuklara, erken yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla hem teorik hem de pratik kurallar anlatıldı. Trafik ışıkları, yaya geçidinin kullanımı ve güvenli geçiş noktaları hakkında bilgilendirilen minik öğrenciler, parkurdaki akülü araçlarla da kuralları uygulamalı olarak deneyimledi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Güvenli trafik, bilinçli nesillerle mümkün" vurgusu yapılarak, okul çağındaki çocukların trafik kurallarını doğru öğrenmesi ve güvenli bir çevrede yetişmesi adına benzer eğitim faaliyetlerinin aralıksöz sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı