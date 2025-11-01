Haberler

Polisten Kaçmaya Çalışırken Baca Boşluğuna Sıkıştı

Polisten Kaçmaya Çalışırken Baca Boşluğuna Sıkıştı
Güncelleme:
Bilecik'te aranması olan Ç.O. isimli şahıs, polisten kaçmaya çalışırken bir apartmanın baca boşluğuna atladı ve sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te aranması olan ve polisten kaçmaya çalışan şahıs, atladığı baca boşluğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uygulama yapıldı. Polis kontrolüne takılan ve aranması olan Ç.O. isimli şahıs, ekiplercen kaçmaya çalıştı. İstiklal Mahallesi Şerifpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katına çıkan Ç.O., intihar edeceğini söyleyerek ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı esnada aniden kendisini baca boşluğundan içeriye bırakan şahıs, atladığı yerde sıkıştı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı

Ç.O.'nun kurtarılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan şahıs, bölgede beklemede olan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
