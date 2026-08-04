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Polisten Kaçarken Vali Yardımcısına Çarpan Sürücüye 300 Bin TL Ceza

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Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Sürücüye 5 ayrı trafik ihlalinden yaklaşık 289 bin TL para cezası kesildi.

Bartın'da polisten kaçarken vali yardımcısına çarpan motor sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden yaklaşık 300 bin TL para cezası kesildi.

Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokak'ta uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü A.Ç., 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, polis ekiplerinin takibe aldığı motosiklet, kovalamaca sırasında kaldırıma çıkarak, kaldırımda yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle kolundan yaralanan Muhittin Gürel, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan motosiklet sürücüsü A.Ç., polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüye, 'muayenesiz araç kullanmak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'dur ikazına uymamak', 'aracı yaya yolundan sürmek' ve 'sigortasız araç kullanma' gibi 5 ayrı trafik kuralı ihlalinden toplam 288 bin 965 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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