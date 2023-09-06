Polisten kaçarken ekip aracına çarpan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kız arkadaşına ve babasına demir levyeyle saldıran şahıslar motosikletle kaçarken polis aracına çarptı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşını ve kız arkadaşının babasını demir levye ile darp eden G.A. ve İ.M.T., 41 AGR 737 plakalı motosiklet ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaçan şahıslar ile Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisin 'dur' ihtarına rağmen durmayan şahıslara uyarı atışı yapıldı. G.A. ve İ.M.T., Yünsa Kavşağı'ndan Cezaevi Kavşağı istikametine ters yöne girdi.

Polis ekiplerine ait araca çarptı

Motosikletin sürücüsü yolun başka ekiplerce kesildiğini görünce manevra yaparak geri dönmek istedi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildikten sonra Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ait araca çarptı. Motosiklet üzerindeki İ.M.T. kazayı yara almadan atlatırken, ağır yaralanan G.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. G.A.'nın otopsisinde vücudunda kurşun izine rastlandı. Olay ile ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ