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Polisten Kaçan Sürücü Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Polisten Kaçan Sürücü Kaza Yaptı: 3 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaza yaptı. İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp polisten kaçan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. İki aracın çarpıştığı kaza neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havuzlu kavşakta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan Yunus Emre K. (24) idaresinde 34 DTY 376 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı istikametine ters yoldan seyir halinde iken Alpaslan Türkeş Parkı yönüne giden Kadir S.'nin (47) kullandığı 20 ABC 176 plakalı otomobil ile çarpıştı. 112 acil servisine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 34 DTY 376 plakalı otomobil sürücüsü Yunus Emre K, otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep A. (31) ve 50 ABC 16 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir S. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yunus Emre K.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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