Polisten kaçtılar ama cezadan kaçamadılar: 172 bin lira ceza kesildi

Elazığ'da polisten kaçan 2 motosiklet sürücüsüne iki ayrı maddeden toplamda 172 bin lira para cezası kesildi. Sürücülerin kaçma anı ve yaşanan kovalamaca ise cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, dün Ulukent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 2 ehliyetsiz sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz sürücüler motosikletleriyle yakalandıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 2 sürücüye, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan kişi başı 40 bin ve plakasız motosiklet kullandıkları için 46 bin olmak üzere toplamda 172 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı