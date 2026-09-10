Haberler

Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu:

Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu:
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’da polis tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen ve film sahnelerini aratmayan operasyonda durdurulan araçtaki bavulların içerisinde 76 bin adet uyuşturucu hap ile 16 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen ve film sahnelerini aratmayan operasyonda durdurulan araçtaki bavulların içerisinde 76 bin adet uyuşturucu hap ile 16 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kent merkezinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları ve karayolunda hareket halinde olan hafif ticari aracın önünü keserek durdurarak araç içerisinde bulunan sürücü Ö.K., gözaltına alındı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürülen araçta arama yapıldı. Aramada, bavullar içerisinde 76 bin adet sentetik ecza maddesi ile 16 kilogram 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan Ö.K. isimli şüpheli emniyet emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camp Nou'yu su bastı

Görüntünün nerede çekildiğini duyanlar inanamıyor
Bir dönemin wonderkidlerindendi şimdi Linkedin'de iş arıyor

Bir dönemin wonderkidlerindendi şimdi Linkedin'de iş arıyor

Davutoğlu soruşturması için dikkat çeken açıklama: Zamanaşımı süresi dolmadı

Yıllar sonra gelen soruşturma! "Neden şimdi?" sorusuna yanıt geldi
Kirada ezber bozan liste! Türkiye'nin en ucuz 15 ili belli oldu

Türkiye'nin en ucuzları belli oldu: Kiranın sudan ucuz olduğu şehirler
Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu

Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz

Vatandaşa nefes aldıracak mesaj: Cumhurbaşkanı bizi görevlendirdi
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor