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Polisin uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Polisin uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken tabancaya el konuldu.

Olay, Hasas Mahallesi Nakkaş Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphe üzerine toplu konutlar tarafından şehir merkezi istikametine seyreden bir otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen otomobil sürücüsü M.D.'nin (49) aracında arama yapan ekipler direksiyon altına gizlenmiş 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan M.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, sürücü hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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