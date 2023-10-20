Polisin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu Kurtköy'den Ataşehir'e kadar birçok araca çarparak ilerledi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan hafriyat kamyonu Kurtköy'den Ataşehir'e kadar birçok araca çarparak ilerledi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu Kurtköy'den Ataşehir'e kadar birçok araca çarparak ilerledi. Kamyon, ekiplerce yakalanırken birçok araç hasar gördü, yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. - İSTANBUL