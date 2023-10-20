Haberler

Polisin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu Kurtköy'den Ataşehir'e kadar birçok araca çarparak ilerledi.

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Polisin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu Kurtköy'den Ataşehir'e kadar birçok araca çarparak ilerledi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu Kurtköy'den Ataşehir'e kadar birçok araca çarparak ilerledi. Kamyon, ekiplerce yakalanırken birçok araç hasar gördü, yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir Tragger Kurtköy 3. Sayfa Haberler

title