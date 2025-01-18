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Polisi şehit eden uzman çavuşun 9 yıl hapsi istendi

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Polisi şehit eden uzman çavuşun 9 yıl hapsi istendi Adana'da dur ihtarına uymayarak otomobili ile çarptığı polis memurunun şehit olmasına neden olan uzman çavuş hakkında 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Polisi şehit eden uzman çavuşun 9 yıl hapsi istendi

ADANA - Adana'da dur ihtarına uymayarak otomobili ile çarptığı polis memurunun şehit olmasına neden olan uzman çavuş hakkında 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 7 Aralık 2024'te İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Akgül (50), 31 AED 634 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İncirlik Üssü'nde görevli uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü Murat Altaş dur ihtarına uymayarak otomobili ile polis memuru Akgül'ü altına alıp, yaklaşık 70 metre sürükledi. Otomobil sinyalizasyon direklerine çarparak durdu, polis memuru Akgül yaşamını yitirerek şehit oldu.

Yakalanan ve alkollü olduğu saptanan uzman çavuş Altaş tutuklanırken hakkında yapılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı, uzman çavuş Altaş ile ilgili olarak, "Taksirle ölüme neden olma, Görevi Yaptırmamak için Derinme" suçlarından iddianame hazırladı. Adana 25.Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, sanık uzman çavuş Altaş'ın polis memuruna çarpıp şehit olmasına neden olduğu için 6 yıl, dur ihtarına uymadığı için de 3 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına mahkum edilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Uzman Çavuş Altaş önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.

Polisi şehit eden uzman çavuşun 9 yıl hapsi istendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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