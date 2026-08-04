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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı, 4 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı, 4 Kişi Gözaltına Alındı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki A.Ö., yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Y. aranırken, kavgaya müdahale etmek isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren 4 şahıstan 2'si kovalamaca sonucu yakalandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, şüpheli şahıs bıçağı da bırakarak olay yerinden kaçtı. Kavgaya müdahale etmek için olay yerine gelen ekiplere mukavemet gösteren 4 şahıstan 2'si gözaltına alınacaklarını anlayınca yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekipler tarafından kısa süreli kovalamaca sonucu şahıslar yakalanırken, kovalamaca kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A.Ö. (16) ile A.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y. yanındaki bıçakla A.Ö.'yü yüzünden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.Ö.'yü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası bıçağı da bırakarak, olay yerinden kaçan A.Y.'yi yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Y.P., (22) N.Ö., (22) Y.Ö. (21) ve C.K. (20) olayla bağlantılı olmadığı halde kavgaya müdahale etmeye gelen ekiplere mukavemet göstererek, görevini zorlaştırdı. Şahıslardan Y.P. ve C.K. gözaltına alınacaklarını anlayınca yaya olarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. 2 şahıs ekiplerin dikkatli çalışmaları sonucu kısa süren kovalamacayla yakayı ele verdi. Kovalamaca anı kameraya yansırken, gözaltına alınan 4 şahıs sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler için karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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