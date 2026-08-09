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Fatih'te bıçaklı saldırgana polis müdahalesi

Fatih'te bıçaklı saldırgana polis müdahalesi
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Fatih’te polis memuruna bıçakla saldıran ve kaçmaya çalışan şüpheli, ekiplerin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam edince ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Fatih'te polis memuruna bıçakla saldıran ve kaçmaya çalışan şüpheli, ekiplerin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam edince ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şahın üst aramasında metamfetamin ele geçirildi.

Olay, Fatih ilçesi Namık Kemal Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denetim yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 29 yaşındaki M.B. isimli şahsı durdurmak istedi. Şüpheli, bir polis memuruna elindeki bıçakla boyun bölgesinden saldırmaya çalıştı. Polis memuru geri çekilerek şüphelinin hamlesinden kurtuldu. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliye müdahale etti. Müdahale sırasında bacağından yaralanan şüpheli, elindeki bıçakla Namık Kemal Caddesi üzerinde kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, havaya yapılan uyarı ateşine rağmen kaçışını sürdürdü. Bir süre daha kaçmaya devam eden şüpheli, polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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