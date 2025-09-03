Haberler

Polis Taklidi Yapan Dolandırıcı Yakalandı

Polis Taklidi Yapan Dolandırıcı Yakalandı
Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp iki vatandaşı dolandıran şüpheli, 60 saatlik kamera incelemesi sonrası yakalandı ve tutuklandı.

Olay 29 Ağustos 2025 günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. ve Z.B. isimli yaşlı şahısları kendini polis olarak tanıtan bir şahsın aradığı, evde ne kadar para ve altın varsa hepsini Sümer parka getirmesini söylediği, daha sonra Sümer park girişindeki otopark kısmında bir erkek şahsın gelip altınları ve parayı alarak oradan uzaklaştığı olayının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Konunun şüphelisine yönelik yapılan 60 saatlik kamera izlenmesi ile titiz çalışma sonucu Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli İ.Ü.'yü olayın hemen ardından kısa bir sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalaması yapılan İ.Ü. isimli şahıs bugün adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

