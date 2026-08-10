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Elazığ'da silahlı şahıs PÖH'ü görünce teslim oldu

Elazığ'da silahlı şahıs PÖH'ü görünce teslim oldu
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Elazığ'da alkollü bir şahıs, aracıyla havaya ateş açtıktan sonra polisten kaçtı. Kıstırılınca kafasına silah dayadı, ancak Polis Özel Harekat ekiplerini görünce silahı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Elazığ'da seyir halindeki aracıyla havaya ateş açarak ilerleyen ve polis ekipleri tarafından kıstırılınca kafasına silah dayayan şahıs, Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerini görünce silahını bırakıp yere yatarak teslim oldu.

Olay, dün gece Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden tartışarak çıkan ve alkollü olduğu öğrenilen şahıs, aracıyla ilerlediği sırada havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin dur ihtarına uymayan şahıs, aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şahıs, cadde üzerinde durduruldu. Aracından çıkan şahıs, elindeki silahı kafasına dayadı. Çevre güvenliği alan polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada bölgeye Polis Özel Hareket ekibi sevk edildi. Özel Harekat ekiplerinin kendisine doğru geldiğini gören şahıs, elindeki silahı bırakarak yere yattı. Teslim olan şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

O anlar görüntüleyen vatandaşlar ise PÖH ekiplerini alkışladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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