Balçova'daki Polis Merkezine Saldırı: 9 Gözaltı

Güncelleme:
İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yönelik düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı sayısı artıyor. Saldırıyı gerçekleştiren ve yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki E.B.'nin ardından, olay sonrası başlatılan soruşturmada babası N.B., annesi A.B. ve iki arkadaşı gözaltına alınmıştı. Daha sonra İstanbul'da Khaleg Nooriborojerdi, Ankara'da B.Y. ve C.T., Şanlıurfa'da ise M.A.'nın gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 9'a yükseldi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
