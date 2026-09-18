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Polis memurunun şehit olduğu kazada sürücü tutuklandı

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Polis memurunun şehit olduğu kazada sürücü tutuklandı
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Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde görev yaptığı sırada trafik kazasına müdahale eden polis memuruna otomobille çarparak şehit olmasına neden olan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde görev yaptığı sırada trafik kazasına müdahale eden polis memuruna otomobille çarparak şehit olmasına neden olan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 17 Eylül günü saat 21.50 sıralarında Bahşılı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başka bir trafik kazası nedeniyle bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya, Ö.F.Ü. idaresindeki 71 AAP 190 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Sarıyalçınkaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis memuru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.F.Ü., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evli ve 2 çocuk babası şehit Sarıyalçınkaya için Nur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sarıyalçınkaya'nın cenazesinin, törenin ardından eşinin memleketi Giresun'da toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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