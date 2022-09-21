Polis memuru kazada yara almadan kurtulan yaşlı adamla böyle ilgilendi

SİVAS Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı, polisin kazadan yara almadan kurtulan yaşlı adamla yakından ilgilenmesi takdir topladı .

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Karşıyaka kavşağında meydan geldi. H.Ö. idaresindeki 58 DA 495 plakalı otomobil ile C.H. yönetimindeki 41 TG 589 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza da araç içerisinde bulunan yaşlı adam yara almadan kurtuldu. Trafik polisinin yaşlı adamla yakından ilgilenmesi ise takdir topladı. Yaşlı adamın koluna giren polis memuru önce kendisini sakinleştirdi. Polis memuru önce, yaralanmamış olsa da ambulansla hastaneye göndermek istedi. Yaşlı adam ambulansa binmek istemeyince kontrol amaçlı bir otomobile bindirerek hastaneye ulaştırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.