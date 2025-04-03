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Kazada güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kazaya müdahale eden polis memuru güvenlik önlemi alırken bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

Kazada güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kazaya müdahale eden polis memuruna kamyonet çarptı. Edinilen bilgiye göre, Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Hacivat-Esenevler Metro İstasyonu yanında 3 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri başka bir kaza olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. O esnada sürücüsü öğrenilemeyen 38 AHA 239 plakalı kamyonet, güvenlik önlemi alan polis F.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisi ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çarpan kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, polis memuru F.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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