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Polis Memuru, Kaza Geçiren Küçük Kız İçin Şemsiye Tuttu

Polis Memuru, Kaza Geçiren Küçük Kız İçin Şemsiye Tuttu
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Erzurum'da yaşanan bir trafik kazasında yaralanan küçük bir kıza, yağışlı havada ıslanmaması için polis memuru şemsiye tuttu. Bu duyarlı davranış sosyal medyada takdir topladı.

Erzurum'da meydana gelen bir kazada yaralanan küçük kıza ıslanmaması için polis şemsiye tuttu. Görüntü sosyal medyada takdir topladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Bugün sabah saatlerinde Mumcu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yaşı küçük bir vatandaşımız yaralanmıştır. Yağışlı hava şartlarında altında, ambulans gelene kadar yaralı vatandaşımızın ıslanmaması için görevli polis memurumuz tarafından şemsiye tutularak destek sağlanmıştır. Meslektaşımızın bu duyarlı ve insan odaklı yaklaşımı sosyal medyada da takdir toplamıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyor, görev başındaki tüm personelimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Her zaman, her şartta vatandaşlarımızın yanındayız" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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