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Polisin eski kayınpederini öldürdüğü vahşet anları kamerada

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Sakarya'da polis memurunun silahla eski kayınpederini öldürdüğü ve bacanağını yaraladığı ana ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüleri çeken vatandaş o anları, "Gözümüzün önünde adamı vurdular, yığıldı. 6-7 ateş etti, öldü adam." ifadeleriyle kaydetti.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D. yaklaşık 5 yıl önce boşandı. Çocuklarını görmek için Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Tepekum Mahallesi'ne gitti. H.D. Kerkül Caddesi üzerinde eski kayınpederi Yaşar Türkel ile eski bacanağı İ.A. ile tartışmaya başladı.

ESKİ KAYINPEDERİNİ VE BACANAĞINI ÖLDÜRDÜ

H.D., tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki silah ile sokak ortasında Yaşar Türkel ve İ.A.'yı vurdu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Türkel, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanan H.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İ.A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

VAHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, polis memurunun sokak ortasında tartıştıktan sonra eski kayınpederi ile bacanağına kurşun yağdırdığı olayın ardından bölgede yaşanan panik ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Videoyu çeken kişi o anları, "Gözümüzün önünde adamı vurdular, yığıldı. 6-7 ateş etti, öldü adam" ifadeleri ile kaydetti.

Polisin eski kayınpederini öldürdüğü vahşet anları kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - 3.Sayfa
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