Bafra'da Tütün Arasına Gizlenmiş 502 Kök Kenevir ve 17 Kilo Kubar Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çok yönlü çalışmalar sonucu, tütün bitkilerinin arasına ekilmiş 502 kök kenevir ile 17 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyona İHA Büro Amirliği de havadan destek vererek zehir tarlası ortaya çıkarıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, E.T. (56) isimli şahsın kullanımında bulunan arazide kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği'nin de havadan destek verdiği operasyonun ardından şahsın üzerinde, ikametinde ve kullanımındaki arazide arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, tütün bitkilerinin arasına ekilmiş ve boyları 1,5 ila 2 metre arasında değişen 502 kök kenevir bitkisi ile 17 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 69 tabanca fişeği, 15 kartuş, 37 kurusıkı tabanca fişeği ve 2 hassas terazi de bulundu.

E.T. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı