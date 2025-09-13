Polis 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracı bırakıp başka bir araçla kayıplara karıştı. Sürücü, drift yaparak kaçarken, polisten toplam 65 bin lira ceza aldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracı bırakıp başka araçla kayıplara karıştı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri 34 LM 200 plakalı otomobilin sürücüsüne, dur ihtarında bulundular. Sürücü, Sinanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki petrol istasyonu arkasında kaçarken drift yapan sürücü, polis ekiplerinin önünü kesmesi üzerine aracı bırakarak yaya halde kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovaladığı sürücü başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı.
Sürücüye polisin dur ihtarına uymamak, drift atmak ve Kabahatler Kanunu'na aykırı davranmaktan toplam 65 bin lira para cezası kesildi.
Ehliyetine 4 ay süreyle el konulan sürücünün, ayrıca aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURSA