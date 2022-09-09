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Polis çalan telefondan, acı haberi veremedi

3. Sayfa Haberleri

Polis çalan telefondan, acı haberi veremedi

Antalya'nın Lara Sahili'nde denizde bir gencin cansız bedeni bulundu.

Antalya'nın Lara Sahili'nde denizde bir gencin cansız bedeni bulundu. Polis memuru titreşimde çalan gencin telefonuna ise cevap veremedi.

Olay, saat 11. 00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Sahili'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde denize giren vatandaşlar suda hareketsiz şekilde bir kişinin olduğunu gördü. Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta olan şahıs kıyıya çıkarıldı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kıyıda üzerine havlu örtülen şahsı kontrol eden ekipler hayatını kaybettiğini belirledi. Kıyıdaki eşyalarından yapılan incelemede, şahsın 29 yaşındaki Engin Çavdar olduğu belirlendi. Polis Çavdar'ın çantası, telefonu, araç anahtarı ve diğer malzemelerini koruma altına aldı. Bölgede inceleme yapıldığı esnada Çavdar'ın titreşimde çalan telefonuna ise ekipler cevap veremedi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çavdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bazı tatilcilerin ise hiçbir şey olmamış gibi denize girmeye devam ettikleri görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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