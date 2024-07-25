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Polis barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi: Yalnızca 10 kişi Bolu'dan Ankara'ya yola çıktı

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Bolu'dan Ankara'ya taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle yürüyüş başlatan sendikaların toplu halde yürüyüşüne Bolu Valiliği izin vermedi. Trafiği riske atmayacak şekilde, üç sendikanın genel başkanlarının da arasında olduğu 10 kişinin yürümesine izin verildi.

Polis barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi: Yalnızca 10 kişi Bolu'dan Ankara'ya yola çıktı

BOLU - Bolu'dan Ankara'ya taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle yürüyüş başlatan sendikaların toplu halde yürüyüşüne Bolu Valiliği izin vermedi. Trafiği riske atmayacak şekilde, üç sendikanın genel başkanlarının da arasında olduğu 10 kişinin yürümesine izin verildi.

Büro Memur-Sen, 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüme kararı aldı. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan'ın da aralarında olduğu sendika üyeleri Valilik meydanında bir araya geldi. Yürüyüş öncesi Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, basın açıklaması yaptı. Yazgan'ın konuşmasının ardından sendika üyeleri davul zurna eşliğinde İzzet Baysal Caddesinden Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Polis ekiplerinin tarafından geniş güvenlik önlemleri alınarak barikat kuruldu. Polis ekipleri tarafından yaklaşık 200 kişinin bulunduğu grubun geçişine izin verilmedi.

10 kişinin Ankara yürüyüşü başladı

Polis ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından üç sendika başkanı ile birlikte sadece 10 kişinin Ankara'ya yürüyüşe devam etmesine izin verildi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan ile birlikte 10 kişi meydanda toplanan kalabalık tarafından Ankara'ya yola çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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