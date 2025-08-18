Polis, aracını durduğu kadın sürücüyü tacizden tutuklandı

Polis, aracını durduğu kadın sürücüyü tacizden tutuklandı
Güncelleme:
Polis, aracını durduğu kadın sürücüyü tacizden tutuklandı
ABD'de bir polis memuru, ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında bir modeli taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın ardından genç kadın durumu yetkililere bildirerek şikâyetçi oldu ve soruşturma başlatıldı. Memur hakkında 'cinsel taciz' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla dava açıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan skandal olay kamuoyunda büyük tepki topladı. Yerel basında yer alan haberlere göre bir polis memuru, rutin ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında araç sürücüsünü taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayın mağduru olan kadının model olduğu ve polisin kontrol esnasında göğüslerine dokunarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Genç kadın, yaşadığı şoku atlattıktan sonra durumu yetkililere bildirerek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine polis departmanı hızla soruşturma başlattı. İncelemeler sonucunda görevli memur gözaltına alınırken, hakkında "cinsel taciz" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açıldığı öğrenildi.

Polis departmanından yapılan açıklamada, "Böylesine utanç verici bir davranış kurumumuzun değerleriyle bağdaşmamaktadır. Vatandaşların güvenini sarsan bu eylemin sorumlusu en ağır şekilde cezalandırılacaktır" denildi. Olayın ardından söz konusu memurun açığa alındığı ve soruşturma süresince görev yapmayacağı da kamuoyuna duyuruldu.

Tacize uğrayan kadın ise adaletin sağlanmasını istediğini belirterek, "Polisin güvenliği sağlaması gerekirken, bana hayatımın en korkunç anlarını yaşattı" ifadelerini kullandı.

Amerikan kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, polislerin vatandaşlara yönelik tutum ve davranışlarının bir kez daha sorgulanmasına neden oldu. Sosyal medyada binlerce kişi olaya tepki gösterirken, mağdur kadına destek mesajları yağdı.

Polis, aracını durduğu kadın sürücüyü tacizden tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAmerican:

Kimse nin memelerine dokunmamalıyız.

