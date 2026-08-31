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Afyonkarahisar'da 5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan S.A., polis operasyonuyla kent merkezinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasını yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde S.A., isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan5 yılhapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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