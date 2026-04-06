Polatlı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Polatlı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi.

Polatlı-Sivrihisar karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Polatlı-Sivrihisar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazaya gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, araçlarda bulunan 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespit çalışmaları sonucunda, hayatını kaybedenlerden ikisinin Fatih Alyüz ve babası Hasan Alyüz olduğu teyit edildi. Kaza sonrası karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların enkazı çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
