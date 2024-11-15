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Polatlı'da Yaşlı Çiftin Mysterious Ölümü: Gıda Zehirlenmesi İhtimali

Polatlı'da Yaşlı Çiftin Mysterious Ölümü: Gıda Zehirlenmesi İhtimali
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan yaşlı bir çift, gıda zehirlenmesi sebebiyle evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polatlı'da yaşlı çift evinde ölü bulundu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşlı bir çift evinde ölü bulundu. Çiftin gıda zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ali Osman Er ve eşi Medine Er'den (60), haber alamayan komşuları durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi binanın 3. katındaki evin camını kırarak içeri girdi. Evlerinin yatak odasında çiftin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulurken, çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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