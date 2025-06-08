Polatlı'da Yangın: Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Polatlı'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir binanın en üst katında çıkan yangında binada mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sümer Caddesi üzerindeki bir binanın en üst katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden olurken, evde mahsur kalan 4 vatandaş itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde binadan tahliye etti. Yangında, dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.