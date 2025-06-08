Polatlı'da Yangın: 1'i Çocuk 4 Kişi Mahsur Kaldı

Polatlı'da Yangın: 1'i Çocuk 4 Kişi Mahsur Kaldı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangında 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın en üst katında çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi evde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin mahsur kalanları kurtarma ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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