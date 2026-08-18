Polatlı'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Polatlı İstiklal Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı Polatlı-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde bulunan bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı