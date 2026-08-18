Haberler

Polatlı'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Polatlı'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Polatlı İstiklal Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı Polatlı-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde bulunan bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı

Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı
İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti

İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti
Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecana sokan karar

Galatasaraylıları heyecana soktu!
Koca ülke karıştı! Arda Güler'e ulaşmak için görevlilere saldırdılar

Koca ülke karıştı! Arda Güler için görevlilere saldırdılar
Suriye'de tonlarca nükleer madde bulundu

Burnumuzun dibinde tonlarcası bulundu! Hepsi Esad rejiminden kalma
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi