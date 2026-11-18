Polatlı'da otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü tekme yumruk kavgaya tutuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara’nın Polatlı ilçesindeki İnönü Caddesi’nde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasındaki tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı; kavga çevredekiler ve polisin müdahalesiyle sonlandı.
Ankara'da trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Polatlı ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne saldırdı. Çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesi ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı