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Ankara'da trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Polatlı ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne saldırdı. Çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesi ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı