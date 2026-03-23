Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Serkan Ökten, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Polatlı E-90 Karayolu'nda meydana gelmişti. Hareket halindeki araçların arasından geçmeye çalışan Serkan Ökten'e, Hüseyin Safa S. idaresindeki 06 DSH 158 plakalı otomobil çarpmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serkan Ökten, ambulansla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Buradaki müdahalenin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edilen yaralı Ökten, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
