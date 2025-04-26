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Polatlı'da Motosiklet Kazası: Genç Kız Yaralandı

Polatlı'da Motosiklet Kazası: Genç Kız Yaralandı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletten düşen bir genç kız yaralandı. Olay, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti ve sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Cumhuriyet Meydanı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki genç kız bir anda dengesini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan genç kız Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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