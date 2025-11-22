Haberler

Polatlı'da Kaldırıma Park Eden Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaldırıma park eden otomobil, görme engelli iki vatandaşın güvenli geçişini engelledi. Sürücüye 993 TL ceza verildi. Görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için yapılan düzenlemelere saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaldırıma park edilen otomobil, görme engelli vatandaşların güvenli geçiş yolunu kapattı. Görme engelli iki vatandaşın yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracını kaldırıma park eden sürücüye 993 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Polatlı Yenimahalle Eti Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 FKM 477 plakalı aracın kaldırıma park etmesi, görme engelli vatandaşların güvenli geçiş yolunu kapatarak mağduriyet yaşanmasına neden oldu. Kaldırıma bırakılan araç nedeniyle iki görme engelli vatandaş, yön bulmalarına yardımcı olan engelli şeridini kullanamayarak yürümekte zorlandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olaya vatandaşlardan büyük tepki geldi. Vatandaşlar engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılan düzenlemelere daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak bilinçli park çağrısında bulundu. Yaşanan olayın ardından, Karayolları Trafik Kanunu'nun 61-1N maddesi gereğince kaldırıma park eden araç sürücüsüne 993 TL idari para cezası uygulandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, benzer durumların önüne geçilmesi için vatandaşlara çağrıda bulunarak, bu tür olumsuzlukların 112 ihbar hattına bildirilmesini istedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
