Polatlı'da hayvan yüklü kamyon devrildi: Çok sayıda küçükbaş telef oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda hayvan telef oldu.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi ile İğciler yolu üzerinde küçükbaş hayvan yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 06 BCD 630 plakalı kamyonun, etkili yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Kazada kamyonda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol güvenliği sağlanırken, ekipler bölgede inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA