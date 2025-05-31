Polatlı'da Feci Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Polatlı'da Feci Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobil sürücüsü F.M. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Polatlı-Konya Karayolu'nda meydana geldi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde karşı yönlerden gelen tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Polatlı-Konya Karayolu Avdanlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Konya istikametine giden tır ile Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü F.M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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