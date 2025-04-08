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Polatların Kara Para Aklama Davasında Üçüncü Duruşma Başladı

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Kara para aklama ve diğer suçlamalarla yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın duruşması, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya katılmayan Dilan Polat'ın yerine, eşi Engin Polat ve diğer sanıklar hazır bulundu.

Polatların kara para aklama davasında üçüncü celse başladı

İSTANBUL - Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davanın üçüncü celsesi görülmeye başlandı.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Davanın 3. duruşması Kartal'daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya, sanık Dilan Polat katılmazken, eşi Engin Polat, muhasebeci Ahmet Gün, baba Sezgin Polat ve kara kutu olarak bilinen Mustafa Özalp salonda hazır bulundu. Duruşma tanık beyanlarıyla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - 3.Sayfa
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