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Karaman'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletliye 611 bin lira ceza kesildi

Karaman'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletliye 611 bin lira ceza kesildi
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Karaman'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosiklet sürücüsü, yarım saatlik kovalamacanın ardından yakalandı ve 611 bin lira para cezası kesildi.

Karaman'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsüne 611 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine plakasız bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Ters yönde ilerleyerek ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü, yaklaşık yarım saat süren takibin ardından motosikleti Hacıcelal Mahallesi 583. Sokak üzerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin arkasından koştuğu şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede sürücünün M.E.Ü. (19) olduğu ve sürücü belgesine daha önce el konulduğu ortaya çıktı. Sürücü "dur" ihtarına uymamak, makas atmak, ters yönde seyretmek, ehliyetsiz araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden toplam 611 bin lira para cezası kesildi. Motosiklet ise 90 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Gözaltına alınan sürücü ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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