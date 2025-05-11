Plakasız Motosiklet Sürücüsüne 19 Bin TL Ceza

Polisi görünce kaçan motosiklet sürücüsüne 19 bin 677 TL para cezası

ANTALYA - Manavgat'ta polisi görünce kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsü kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemede plakasız motosikletin şase ve motor numaralarının silindiği, sürücünün ise ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda seyir halinde ki bir motosiklet sürücüsü yol üzerinde ki trafik ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından plakasız motosiklet 3040 sokak üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Trafik ekibinin yaptığı kontrolde motosikleti kullanan Ali K.'nın sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Motosikletin plakasının belirlenebilmesi için yapılan incelemede motosikletin şase ve motor numaralarının silinmiş olduğu belirlendi.

Sürücüye 19 bin 677 TL para cezası

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, kask takmamaktan 993 TL olmak üzere toplam 19 bin 677 TL para cezası uyguladı. Motosiklet ve motosikleti kullanan Ali K. olay yerine çağrılan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.