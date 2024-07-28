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Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü

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Mersin'de bir plajda, sahil kenarındaki işletmede oturanlar ile yabancı uyruklu kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Tırmık, süpürge ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, arada kalanlar çığlık çığlık kaçtı.

Mersin'de bir plajda taraflar arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Tehlikeli gerginlik ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

TIRMIKLA SALDIRDILAR

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra daha da alevlenerek yerini tekmeli yumruklu kavgaya bıraktı. Ellerine geçen ne varsa birbirine fırlatan ve vuran kişilerin gözü hiçbir şey görmedi. Tırmık, süpürge ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlarda yürekler ağza geldi.

Arada kalanların çığlık çığlığa kaçıştığı olayda cep telefonu kamerasıyla kavgayı kayda alan kadı ise, "Afganlar bastı burayı. Aman tanrım" sözlerini kullandı.

Yabancı uyruklu kişiler bir süre sonra kaçarak uzaklaşırken toplanan vatandaşlar ise onları yakalamaya çalıştı. Araya girenlerin müdahalesiyle olay biraz olsun yatıştırıldı. Tehlikeli gerginlikten ise geriye bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Mersin Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (5)

Ahmet Araç:

Göçmenleri kim yolluyorsa benim oyum ona

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Ercan Keskin:

Kayseri’de olanlar her yerde olursa şaşırmam . Çünkü göçmenler kendilerini evi sahibi sanıyorlar. Biz Almanya’da 60 sendedir hala yabancıyız.

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Sniper:

Bunlar daha iyi günlerimiz göreceksiniz

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ALP ÜNAL:

Çok iyi yaparsa müslüman görünen din düşmanları yapar.

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Yaşlılar Yapamıyor ise Demekki Yapmamalıyız:

OHAL ilan edilmeli çünkü Türkiye nin dışındaki savaşlar.. Türkiye nin içindeki insanların pisikolojisini etkiliyor olabilir. Yani bozuyor olabilir. Arabalar.. Futbol.. Silah.. her şey yasaklanmalı ve OHAL ilan edilmeli

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