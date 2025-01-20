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PKK'ya Yönelik Operasyonda 15 Gözaltı, 6 Tutuklama

PKK'ya Yönelik Operasyonda 15 Gözaltı, 6 Tutuklama
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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyon sonucunda PKK'ya yönelik belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Sorgulanan 6 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler üzerindeki soruşturmalar devam ediyor.

İstanbul merkezli 4 ilde bölücü terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nin ideolojik yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde İstanbul'da 5 ilçe ile Diyarbakır, Van ve Mersin illerinde operasyon düzenlemişti. Örgüt güdümünde internet tabanlı yayın yapan bir medya kanalında faaliyet gösteren, Esenyurt'taki bir düğün salonunda terör örgütüne yönelik sloganlar atarak propaganda yaptıkları belirlenen kişiler ile geçmişte örgüt saflarında yer alan PKK mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmişti. Yakalanan 15 şüpheliden 6'sı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan dosya kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan E.B. ve B.K. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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