PKK Üyesi İzmir'de Yakalandı
Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen örgüt üyesi İzmir'deki adresinde kıskıvrak yakalandı. Örgüt üyesi, jandarmadaki işlemlerin ardından tutuklandı.
Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen örgüt üyesi İzmir'deki adresinde kıskıvrak yakalandı. Örgüt üyesi, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, Irak'ın Şengal bölgesinde faaliyet yürüten ve silahlı terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen örgüt üyesinin İzmir'deki adresini belirledi. Yürütülen operasyon sonucu örgüt üyesi şahıs, dün yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen örgüt üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR