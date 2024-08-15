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PKK'nın 1984'teki ilk saldırıları hafızalardan silinmiyor

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PKK'lı teröristlerin 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı ilk saldırılar hafızalardan silinmiyor. Terörün bitme noktasına geldiğini belirten Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, terör örgütü PKK'nın ülke bütünlüğüne, bölgedeki halka zarar verdiğini söyledi.

Pkk'lı teröristlerin 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı ilk saldırılar hafızalardan silinmiyor. 40 yıl önce sıkılan ilk kurşundan bugüne binlerce insan hayatını kaybetti.

Eruh İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan ve Eruh'taki saldırıyı ilgili birimlere iletmek üzere telsizin başına geçen Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın, teröristlerce şehit edilen ilk isim oldu.

Terörün bitme noktasına geldiğini belirten Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, terör örgütü Pkk'nın ülke bütünlüğüne, bölgedeki halka zarar verdiğini söyledi. 1984 yılında hain PKK terör örgütünün ilk baskınını Siirt'e bağlı Eruh ilçesinde ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiğini hatırlatan Şehitoğlu, bu saldırıda Eruh'ta Süleyman Aydın'ın şehit olduğunu hatırlattı.

Aydın'ın şehit olması ne ilk şehit, ne de son şehit olduğunu ifade eden Şehitoğlu, "Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmadı. Fakat bunu çok iyi bir şekilde ifade etmeliyim ki, 1984 yılından ta bugüne kadar terörle mücadeledeki azmimiz hiçbir şekilde kırılmadı, katbekat artmıştır. Terör kurulduğu ilk günden bugüne kadar sadece bölgedeki halka ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alıp bitirmek istendi. Fakat hiçbir zaman elhamdülillah, amacına ulaşmadı. Yıllardır bu PKK terör örgütüne karşı yüz binlerce şehit verildi. Yüz binlerce gazi verildi. Ülkemiz maalesef bu terör belası yüzünden milyar dolarlarca kayıplara uğradı" dedi.

"Terörün çıktığı günden bugüne kadar kıyaslayacak olursak günümüz şartlarında hamdolsun ki devletimizin dik duruşu, halkımızın da duyarlı duruşuyla birlikte terör bugün bitme aşamasına gelmiştir" diyen Şehitoğlu, "Tabi bu ülkedeki terör sayısının düşmesiyle de yetinmeyip, Kuzey Irak'ta şu anda Mehmetçiğimiz sınır dışı operasyonda yine onların ensesinde, yine teröre nefes aldırmamaktadır. Bu çok iyi bilinsin ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü her daim böyle kalacaktır. Hiç kimse bu bayrağı indiremez, bu ülkeyi bölemez, gerekirse binlerce şehit daha veririz ama asla bu yoldan taviz vermeyiz" ifadelerini kullandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şemdinli 3-sayfa Hakkari siirt Eruh PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

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